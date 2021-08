MediaTek annonce deux nouveaux SoC 5G : le Dimensity 920 et le Dimensity 810

S'il figure lui aussi sur le segment milieu de gamme de MediaTek, le Dimensity 810 se veut plus modeste et ne doit pas remplacer les modèles précédents. Il s'agirait plutôt de l'intercaler entre les Dimensity 800 et Dimensity 820.

Il sera lui aussi gravé selon le processus 6 nm de TSMC et dispose également de huit cœurs, bien sûr en bigLITTLE. Nous avons ici 4 cœurs Cortex A76 (les plus performants) cadencés à 2,4 GHz et 4 cœurs Cortex A55 (les plus économiques) à 2 GHz.

La « surprise » vient du sous-système graphique, toujours un Mali G57 MC2. En effet, alors que les Cortex sont cadencés plus haut que sur le Dimensity 800, ça ne semble pas devoir être le cas du Mali bien que SparrowsNews ne précise pas davantage les choses.

Alors que ces deux nouveaux Dimensity sont déjà prêts, nous devrions voir les premiers terminaux à les utiliser d'ici le troisième trimestre 2021.