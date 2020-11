MediaTek annonce le Dimensity 700 : un SoC 5G milieu de gamme et abordable

MediaTek espère que son nouveau produit pourra intégrer des smartphones dès le début de l’année 2021. Selon les plans du constructeur, le Dimensity 700 5G devrait naturellement trouver sa place sur des mobiles dont le tarif oscille autour des 250$.

Et à ce prix, le SoC nouvelle génération semble offrir des prestations des plus correctes. Gravé en 7 nm, il intègre un processeur 8 cœurs (2x Cortex-A76 cadencé à 2,2 GHz et 6x Cortex-A55 sous-cadencés) et un GPU Mali-57 — que l’on retrouve également dans le MediaTek Helio G80.

Bien entendu, à ce tarif, le Dimensity 700 brille surtout pour la disponibilité d’un modem 5G. Sur ce point, MediaTek dit également avoir planché à une technologie censée alléger la demande énergétique d’un modem 5G. L’objectif étant de ne pas vider trop rapidement la batterie des smartphones équipés.