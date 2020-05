Redmi Note 9 : on en sait plus sur son SoC MediaTek Helio G85

Un SoC de moyenne gamme au GPU ultrarapide

Il y a les Snapdragon, les Exynos, les Kirin et, de plus en plus, les Helio de MediaTek. Depuis un peu plus d’un an, le fondeur taïwanais est revenu sur le devant de la scène avec des plateformes très concurrentielles — tant au niveau des tarifs pour les constructeurs que des performances pour les utilisateurs.

Ce nouveau Helio G85 ne devrait donc pas faire différemment. D’après des premiers tests qui ont pu être menés et communiqués par MediaTek, le Helio G85 s'octroie des performances en hausse de 21 % par rapport au Snapdragon 665 qui équipait les Redmi Note 8 l’an passé. Gardons toutefois dans un coin de la tête que MediaTek a récemment été accusé de tricherie sur les différents benchmarks.

Ceci étant dit, les caractéristiques du SoC restent encourageantes. Le chipset gravé en 12 nm de MediaTek compte sur un processeur huit cœurs (2x 2,0 GHz + 6x 1,8 GHz), et surtout sur un GPU Mali-G52 cadencé à 1 GHz. L’un des plus véloces du marché. À titre de comparaison, le GPU Adreno 650 qui intègre les Snapdragon 865 — le SoC Android le plus performant du marché actuel — n’est cadencé qu’à 587 MHz.