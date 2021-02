Redmi tease quelques infos clés concernant les Redmi Note 10

L’essentiel de la fiche technique du Redmi Note 10 est encore gardé sous clé. Mais une précédente fuite affirme déjà que le smartphone embarquera le Snapdragon 732G. Un SoC gravé en 8 nm que l’on a aperçu tout récemment dans le Poco X3.

Selon des fuites toujours, le Redmi Note 10 affichera un écran 6,53 pouces Full HD et une gigantesque batterie de 5 900 mAh. On ignore encore à quelle puissance elle pourra être rechargée, mais la page officielle de Redmi indique « recharge plus rapide »… que la génération précédente, on suppose ? On pariera donc sur quelque chose de plus rapide que 18 W.

Enfin, du côté des améliorations à ranger au chapitre « qualité de vie », on retiendra la certification Hi-Res Audio et la promesse de retours haptiques plus convaincants. Sur ce dernier point, on espère que le Redmi Note 10 profitera du même moteur de vibrations que le Note 9 Pro qui était particulièrement convaincant sur ce point.

Rendez-vous dans quelques semaines pour découvrir tout cela ensemble.