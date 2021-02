Le smartphone équitable et écolo Fairphone se fait une place chez SFR

De la batterie à l’appareil photo, le propriétaire d’un Fairphone peut aisément réparer ou remplacer les sept modules qui composent son téléphone. Une solution plus écologique, car elle permet d’allonger la durée de vie de son téléphone tout en réduisant les déchets électroniques… mais aussi plus équitable. En effet, les composants d’un Fairphone sont issus d’une démarche responsable, notamment pour lutter contre le travail des enfants ou les guerres issues de l'exploitation des métaux.

« Nous sommes ravis de nous lancer avec l'un des plus grands opérateurs français, SFR. C'est une excellente occasion de diffuser plus largement la philosophie de Fairphone en France et de toucher un public plus large » se réjouit Leon Boshuizen, Directeur commercial chez Fairphone.

Disponibles chez SFR seuls ou en prenant un forfait mobile, les Fairphone 3 et Fairphone 3+ fonctionnent sous Android 10.