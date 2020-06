Les Fairphone 2, de 2015, vont bientôt recevoir Android 9

Lancé en 2015, sous Android 5.0, le Fairphone 2 va très bientôt pouvoir bénéficier de tous les bienfaits d'Android 9.

La mise à jour est actuellement en cours de test, et la version finale sera déployée prochainement. Pour les concepteurs du Fairphone, il s'agit là d'un élément essentiel de leur démarche, puisque l'on estime à environ 1,1 milliard le nombre de smartphones vendus en 2015, et qui ne bénéficient plus du moindre support logiciel.