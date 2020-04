Un Fairphone sans Google ? C'est désormais possible avec /e/OS

Permettre à des smartphones éthiques de rencontrer un concept d'OS respectueux de la vie privée. C'est en une phrase l'objectif de Fairphone, qui annonce aujourd'hui son association à /e/OS, pour le lancement prochain de ce qui nous est présenté comme « le premier smartphone durable et respectueux de la vie privée en Europe ».

Fairphone, spécialisé dans les smartphones à visée éthique et durable, annonce ce 29 avril un partenariat avec l'OS alternatif français /e/, une version open source d'Android pensée pour se distancier du regard perçant (et souvent intrusif) de Google, sans pour autant faire une croix sur les dernières applications.

Se libérer (au moins un peu) de Google

« Pour beaucoup, une technologie plus éthique ne concerne pas seulement l'appareil et ses composants, mais aussi le logiciel sous lequel il fonctionne », explique Fairphone dans son communiqué.

Le constructeur ajoute que le choix d'/e/OS a été motivé directement par les retours de sa communauté d'utilisateurs, « interrogés sur le système d'exploitation alternatif (OS) qu’ils préféreraient se voir proposer pour le Fairphone 3 ».

Et dans les faits, le choix d'/e/OS a du sens. Ce système d'exploitation alternatif permet une maîtrise très fine des données personnelles que l'on choisit de partager avec des tiers. Il permet par ailleurs un suivi logiciel à long terme, avec des mises à jour possibles même sur des smartphones anciens, à l'image de ce que propose par exemple LineageOS. Un argument supplémentaire dans la besace de Fairphone.

479,90 euros à compter du 6 mai

Les dirigeants respectifs de Fairphone et d'/e/OS se félicitent ainsi de cet accord, qui suit les attentes de leurs utilisateurs respectifs. De manière plus terre à terre, c'est le Fairphone 3 qui se déclinera à compter du 6 mai prochain en une version équipée nativement d'/e/OS, et proposée à 479,90 euros.

Une petite trentaine d'euros de plus que la somme demandée pour un Fairphone 3 « classique », ce qui ne devrait pas être un frein pour les utilisateurs soucieux de mettre la main sur un appareil à la fois durable et respectueux de la vie privée.