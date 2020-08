Fairphone présente le 3+ avec de nouveaux appareils photo et Android 10

Le nouvel appareil principal propose un capteur de 48 MP (contre 12 MP auparavant), et celui sur l'avant du téléphone offre une résolution de 16 MP (contre 8 MP avant). Le contraste sera meilleur, tout comme les détails, et les objectifs s'accompagneront d'un tout nouveau système de focus, plus rapide.

De fait, le software a été revu et le Fairphone 3+ embarquera Android 10. Le Fairphone 3 pourra aussi disposer du tout dernier système de Google et qui pourra être installé à partir de début septembre. Fairphone tend ainsi à pallier ce qui empêche généralement les utilisateurs de conserver leur mobile plus longtemps.