The Light Phone 3 : un concept de téléphone classique (dumbphone) plutôt original

Contrairement à ses prédécesseurs, le Light Phone 3 embarque un écran mat AMOLED (et non e-paper) pour une meilleure expérience. Toutefois, l'affichage (de 3,9 pouces et 1 080 x 1 240 pixels) reste encore et toujours monochrome, et le smartphone embarque le minimum syndical : fonction téléphonie, SMS, logiciel de navigation, lecteur musical, notes, calendrier…

Oubliez les réseaux sociaux, adieu le navigateur internet, pas d'application de streaming vidéo… On ne retrouve aucune distraction ici, afin de permettre aux utilisateurs de revenir, eux aussi, à l'essentiel.