Vous doutez de votre addiction au téléphone ? Faites le test, vous pourriez être surpris

L'addiction au mobile et aux écrans se caractérise par un besoin perpétuel d'une dose plus forte, explique Catherine Lejealle. On est en plein dans le jardon de l'addiction. La spécialiste fait à juste titre un parallèle avec les comportements de toxicomanes, soulignant que, comme sur les sites de rencontres, l'addict aux écrans cherche constamment quelque chose de mieux. Pour ces personnes, il n'y a jamais de fin, créant un cycle d'adrénaline numérique incessant qui peut avoir des conséquences profondes sur la vie quotidienne.