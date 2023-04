Trop d'écran, trop jeunes : la consommation excessive des petits Français révélée dans une étude

Ces chiffres sont trop élevés, les recommandations de l'OMS étant d'éviter le contact avec les écrans avant 2 ans et de le réduire à 1 heure par jour entre 2 et 5 ans. Mais si les premiers résultats sont alarmants, ils éclairent aussi sur les disparités entre les catégories d'enfants plus ou moins exposées à ces nouvelles machines.

On peut observer un fort déterminisme social dans le phénomène. Plus une famille a une mère instruite, moins l'enfant est posé devant un écran. Ainsi, les enfants dont la mère a un niveau collège passent en moyenne 45 minutes de plus devant les écrans à 2 ans et 1 h 15 de plus à 5 ans et demi que ceux dont la mère possède un niveau d'études au moins bac+5.

De même, les enfants d'immigrés sont plus touchés. Ceux dont la mère est née au Maghreb, en Turquie ou en Afrique subsaharienne sont absorbés par un écran en moyenne de 30 à 50 minutes de plus chaque jour qu'un autre enfant dont la mère est née en France.