Le jeu vidéo rendrait les enfants plus intelligents

L'étude se base sur plus de 9 000 enfants américains âgés de 9 à 10 ans. Selon l'étude, les enfants de 8 à 12 ans passent en moyenne quatre à six heures de loisir par jour sur leurs écrans. Ces loisirs sont divisés en trois catégories : jouer aux jeux vidéo, regarder des vidéos et sociabiliser sur les réseaux.

En moyenne, les garçons passent deux fois plus de temps que les filles à jouer aux jeux vidéo. Ils regardent aussi plus de vidéos, alors que les filles passent beaucoup plus de temps sur les réseaux sociaux. Ceci n'est guère surprenant, car la socialisation genrée pousse les garçons vers les jeux vidéo, et beaucoup plus de jeux sont créés pour leur plaire. Au contraire, les filles sont beaucoup plus encouragées à socialiser entre elles, ce qui explique leur surreprésentation sur les réseaux sociaux.

L'étude a aussi corrigé l'effet de la classe socio-économique et des différences génétiques. La génétique compte pour beaucoup dans le développement des capacités cognitives, selon de nombreuses études précédentes. La classe socio-économique a aussi de grosses conséquences sur le temps que passent les enfants sur leurs écrans, mais également sur leurs performances scolaires et leur assiduité au travail. En effet, des parents de classes sociales plus basses passent en moyenne plus de temps au travail, et auront moins de temps à accorder aux devoirs de leurs enfants, ou moins de ressources financières disponibles pour du soutien scolaire. L'étude corrige donc les effets de ces facteurs afin de dégager une corrélation. Un dernier facteur corrigé dans l'étude est la persévérance, un trait de caractère qui pourrait altérer les performances des enfants.