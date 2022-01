Contrôle parental : l'Assemblée vote une loi en faveur d'une installation "par défaut" sur les écrans connectés

Cette proposition, « vivant à encourager l'usage du contrôle parental sur certains équipements et services vendus en France et permettant d'accéder à Internet » (oui, c'est son nom), a été adoptée à l'unanimité des 82 votants, cette semaine à l'Assemblée nationale. Déposée à l'initiative de parlementaires LREM, la proposition a pour but de renforcer la protection du jeune public et de faciliter la mise en place, par les parents, du contrôle parental grâce à son installation par défaut.