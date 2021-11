Macron veut un outil de contrôle parental par défaut par appareil "utilisé par des enfants"

L’article 1 y prévoit « l’obligation pour les fabricants d’installer un système de contrôle parental et de proposer à l’utilisateur son activation lors de la première mise en service de l’appareil ». En d’autres termes, tous les produits connectés seraient concernés ; consoles de jeu, ordinateurs et appareils mobiles inclus. Le texte souhaite également harmoniser les différents outils et « garantir un même standard de qualité à tous les foyers » en imposant un même contenu. Le projet de loi pourrait être adopté par l’Assemblée Nationale au plus tôt fin février.