Les meilleurs logiciels de contrôle parental en 2025 :

Qu’est-ce qu’un logiciel de contrôle parental ?

Un logiciel de contrôle parental est un outil conçu pour aider les parents à superviser et encadrer l’usage des appareils connectés par leurs enfants. Il permet de filtrer les contenus inappropriés, de limiter le temps passé sur les écrans, de suivre l’activité en ligne ou encore de localiser un appareil. Disponible sous forme de programme pour ordinateur ou d’application mobile, il s’installe sur l’appareil à surveiller et peut être administré à distance via un tableau de bord.

Le contrôle parental, pour quoi faire ?

Les recommandations concernant le temps d’écran diffèrent selon l’âge, mais toutes insistent sur la nécessité de surveiller le contenu consulté. Protéger les enfants et adolescents des dangers en ligne et prévenir les risques liés à la surexposition (troubles du sommeil, surpoids, etc.) passe par un encadrement attentif. Microsoft, par exemple, met à disposition un guide parental le Family Safety Toolkit pour accompagner les familles vers un usage raisonné des écrans.

La communication reste essentielle, mais il est parfois difficile pour les parents de tout contrôler, surtout avec les adolescents qui disposent de leurs appareils en dehors de la maison. Les solutions de contrôle parental apportent alors un soutien précieux.

Le contrôle parental, comment ça marche ?

En pratique, un logiciel de contrôle parental fonctionne comme un ensemble de filtres et d’outils de supervision, que les parents configurent selon l’âge et la maturité de l’enfant. Après installation sur l’appareil à surveiller (ordinateur, smartphone, tablette ou console de jeu), il se connecte généralement à un tableau de bord en ligne permettant de gérer les paramètres à distance. Les parents peuvent ainsi ajuster les règles à tout moment, recevoir des alertes ou consulter des rapports détaillés sur l’utilisation.

Parmi les fonctionnalités les plus courantes, on retrouve :

Gestion des applications et programmes : possibilité de bloquer certaines applis, limiter leur utilisation ou approuver les nouvelles installations.

: possibilité de bloquer certaines applis, limiter leur utilisation ou approuver les nouvelles installations. Alertes et rapports d’activité : synthèse régulière de l’usage de l’appareil, avec envoi de notifications aux parents.

: synthèse régulière de l’usage de l’appareil, avec envoi de notifications aux parents. Verrouillage et capture d’écran à distance : intervention immédiate en cas d’urgence.

: intervention immédiate en cas d’urgence. Géolocalisation en temps réel : repérage précis de l’appareil pour plus de sécurité lors des déplacements.

: repérage précis de l’appareil pour plus de sécurité lors des déplacements. Limitation et programmation du temps d’écran : définition de plages horaires ou de quotas journaliers.

: définition de plages horaires ou de quotas journaliers. Blocage et filtrage de sites ou mots-clés : prévention proactive de l’accès à des contenus inadaptés.

: prévention proactive de l’accès à des contenus inadaptés. Consultation de l’historique de navigation : vérification des sites visités et identification des contenus potentiellement inappropriés.

: vérification des sites visités et identification des contenus potentiellement inappropriés. Suivi de l’activité sur les réseaux sociaux : contrôle des échanges, publications et interactions pour détecter d’éventuels comportements à risque.

Pour aller plus loin ou obtenir de l’aide, plusieurs organismes spécialisés dans la protection des mineurs et l’éducation au numérique proposent un accompagnement personnalisé, des conseils pratiques et des ressources pédagogiques détaillées. Ils offrent aussi des guides, formations et supports de sensibilisation pour aider les familles à instaurer de bonnes pratiques et réagir face aux situations à risque :