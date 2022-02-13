Les meilleurs logiciels de contrôle parental en 2025 :

Les réseaux sociaux, les jeux en ligne, la météo, les GPS… Autant de raisons qui nous incitent à rester devant nos écrans. Cette réalité concerne aussi les plus jeunes. Si Internet est une source précieuse d’informations, il comporte aussi des risques, surtout pour les enfants et les ados. La rédaction de Clubic vous propose une sélection des meilleures applications de contrôle parental.
Qu’est-ce qu’un logiciel de contrôle parental ?
Un logiciel de contrôle parental est un outil conçu pour aider les parents à superviser et encadrer l’usage des appareils connectés par leurs enfants. Il permet de filtrer les contenus inappropriés, de limiter le temps passé sur les écrans, de suivre l’activité en ligne ou encore de localiser un appareil. Disponible sous forme de programme pour ordinateur ou d’application mobile, il s’installe sur l’appareil à surveiller et peut être administré à distance via un tableau de bord.
Le contrôle parental, pour quoi faire ?
Les recommandations concernant le temps d’écran diffèrent selon l’âge, mais toutes insistent sur la nécessité de surveiller le contenu consulté. Protéger les enfants et adolescents des dangers en ligne et prévenir les risques liés à la surexposition (troubles du sommeil, surpoids, etc.) passe par un encadrement attentif. Microsoft, par exemple, met à disposition un guide parental le Family Safety Toolkit pour accompagner les familles vers un usage raisonné des écrans.
La communication reste essentielle, mais il est parfois difficile pour les parents de tout contrôler, surtout avec les adolescents qui disposent de leurs appareils en dehors de la maison. Les solutions de contrôle parental apportent alors un soutien précieux.
Le contrôle parental, comment ça marche ?
En pratique, un logiciel de contrôle parental fonctionne comme un ensemble de filtres et d’outils de supervision, que les parents configurent selon l’âge et la maturité de l’enfant. Après installation sur l’appareil à surveiller (ordinateur, smartphone, tablette ou console de jeu), il se connecte généralement à un tableau de bord en ligne permettant de gérer les paramètres à distance. Les parents peuvent ainsi ajuster les règles à tout moment, recevoir des alertes ou consulter des rapports détaillés sur l’utilisation.
Parmi les fonctionnalités les plus courantes, on retrouve :
- Gestion des applications et programmes : possibilité de bloquer certaines applis, limiter leur utilisation ou approuver les nouvelles installations.
- Alertes et rapports d’activité : synthèse régulière de l’usage de l’appareil, avec envoi de notifications aux parents.
- Verrouillage et capture d’écran à distance : intervention immédiate en cas d’urgence.
- Géolocalisation en temps réel : repérage précis de l’appareil pour plus de sécurité lors des déplacements.
- Limitation et programmation du temps d’écran : définition de plages horaires ou de quotas journaliers.
- Blocage et filtrage de sites ou mots-clés : prévention proactive de l’accès à des contenus inadaptés.
- Consultation de l’historique de navigation : vérification des sites visités et identification des contenus potentiellement inappropriés.
- Suivi de l’activité sur les réseaux sociaux : contrôle des échanges, publications et interactions pour détecter d’éventuels comportements à risque.
Pour aller plus loin ou obtenir de l’aide, plusieurs organismes spécialisés dans la protection des mineurs et l’éducation au numérique proposent un accompagnement personnalisé, des conseils pratiques et des ressources pédagogiques détaillées. Ils offrent aussi des guides, formations et supports de sensibilisation pour aider les familles à instaurer de bonnes pratiques et réagir face aux situations à risque :
- e-Enfance / Net Ecoute - https://www.e-enfance.org/
- Observatoire de la Parentalité et de l'Éducation Numérique (OPEN) - https://www.open-asso.org/
- Safer Internet France - https://www.saferinternet.fr/
- Internet Sans Crainte - https://www.internetsanscrainte.fr/
Les meilleurs logiciels de contrôle parental en 2025 :
- Pour un suivi complet et multi-appareils : Qustodio - Idéal pour superviser à la fois ordinateurs, smartphones et tablettes avec des rapports détaillés.
- Pour la surveillance discrète : mSpy - Parfait pour contrôler les échanges et activités en ligne sans que l’enfant le remarque.
- Pour accompagner les plus jeunes : Xooloo - Une interface ludique et pédagogique qui aide les enfants à apprendre à gérer leur temps d’écran.
- Pour un contrôle avancé et géolocalisation : Wondershare FamiSafe - Combine filtrage web, suivi de position et alertes en temps réel.
- Pour les réglages rapides et intuitifs : Parentaler - Une solution simple à configurer, pensée pour les parents qui veulent aller à l’essentiel.
Comment avons-nous testé ? Nos critères de sélection
Pour vous aider à choisir le logiciel de contrôle parental le plus adapté, l'équipe Clubic a réalisé des tests complets en conditions réelles. Chaque solution a été évaluée sur plusieurs jours, dans un cadre d'utilisation familiale concret, en prenant en compte les besoins les plus fréquents des parents souhaitant encadrer et protéger l'activité numérique de leurs enfants.
- Interface et prise en main : Interface claire, configuration facile, navigation simple, pour que les parents puissent prendre rapidement en main l'application, même sans compétences techniques particulières.
- Fonctionnalités principales : Évaluation complète des fonctionnalités essentielles : filtrage de contenus, gestion du temps d’écran, géolocalisation, contrôle des applications, alertes en temps réel… selon les besoins les plus courants des familles.
- Performances : Rapidité d’exécution, fluidité dans l'utilisation, absence de ralentissements sur l’appareil de l’enfant et sur celui du parent, consommation de batterie ou de ressources système raisonnable.
- Compatibilité multi-plateforme : Disponibilité sur différents systèmes (Windows, macOS, Android, iOS…) et différents appareils (smartphones, tablettes, ordinateur…).
- Fonctions connectées et contrôle à distance : Tableau de bord parent accessible via application mobile ou navigateur web, notifications push, gestion centralisée de plusieurs profils enfant…
- Tarification et rapport qualité/prix : Abonnements mensuels/annuels, versions gratuites ou d'essai, limitations fonctionnelles, politique de tarification familiale…
- Sécurité et respect de la vie privée : Protection et chiffrement des données, respect de la vie privée des enfants, absence de collecte abusive…
- Nombre d'options et flexibilité : Paramètres avancés : personnalisation des restrictions, niveaux de filtrage selon l’âge, temporisation des blocages, accès temporaire…
- Stabilité et fiabilité : Bugs, déconnexions, dysfonctionnements sur les différents systèmes et appareils.
- Assistance & documentation : Accès au support client (chat, email, téléphone) et réactivité, documentation disponible (tutoriels en ligne, guides pratiques…), communauté active…
Pourquoi nous faire confiance ?
Chez Clubic, nous testons et comparons les applications en toute indépendance depuis plus de 20 ans, avec un objectif simple : vous aider à choisir un service fiable et efficace. Chaque application de contrôle parental présentée a été évaluée par nos journalistes spécialisés selon un protocole rigoureux, en se concentrant sur les critères qui comptent vraiment pour les parents, sans jargon technique : sécurité, simplicité d’usage, performances, compatibilité multisupport, fiabilité au quotidien. Les tests sont réalisés sur des appareils différents (ordinateur, tablette, smartphone…) et sur des systèmes d'exploitation différents (macOS, Android, iOS…), dans plusieurs situations concrètes : à la maison, en déplacement, sur réseaux publics et privés, mais toujours pour un usage familial classique. Notre approche reste centrée sur l’expérience utilisateur, afin de vous proposer des conseils pratiques et transparents.
Comparatif des 5 meilleurs logiciels de contrôle parental en 2025
Pour vous aider à choisir l'application de contrôle parental adaptée à vos besoins, nous avons choisi les solutions les plus fiables et efficaces du marché. Stabilité, ergonomie, richesse des fonctionnalités, performances en temps réel, tarif, compatibilité avec les différents systèmes… Notre sélection contient un un aperçu clair de ses points forts et de ses limites et, toujours, l’avis objectif de nos experts.
Qustodio - Supervision complète et gestion du temps d’écran
Intuitive et ergonomique, l'interface de Qustodio en fait une solution facile à prendre en main et accessible, même si vous n'êtes pas féru d'informatique.
✅ Points forts
- Interface intuitive
- Nombreux filtres
- Réglages personnalisés
❌ Points faibles
- Géolocalisation à améliorer
- Blocage des applis perfectible
- Suivi des réseaux sociaux limité à Facebook
- Tarif plus élevés que la moyenne
Pourquoi choisir Qustodio ?
Plus qu'une solution de contrôle parental, l'application espagnole Qustodio est un outil pédagogique qui tend vers une éducation numérique saine et positive. Des psychologues ont été consultés pendant le process de développement. Qustodio jouit également d'une grande facilité de prise en main, avec une interface très ergonomique, qui permet une configuration rapide. Pour les utilisateurs pressés ou qui craignent de mal faire, l'appli est préréglé selon les usages les plus courants.
Fiche technique
- 🌍Origine : Espagne 🇪🇸
- 💻Compatibilité : Windows, macOS, Chromebook, Android, iOS, Kindle
- 🛑Blocage du téléphone à distance : Oui
- 🧭Géolocalisation : Oui
- 🚨Système d'alerte : Oui
- 🆓Offre gratuite : Oui, limitée à 1 appareil
Notre avis
Avec l'une des couvertures multiplateforme les plus importantes du marché, Qustodio est utile pour tous les parents qui veulent miser sur la pédagogie avant la répression. Il fournit cependant toutes les fonctionnalités que l'on peut attendre d'un outil de contrôle parental. On regrette néanmoins que le système de géolocalisation ne soit pas parfait et que tous les réseaux sociaux ne soient pas couverts, surtout pour un tarif globalement plus élevé que la moyenne.
mSpy – Surveillance discrète des échanges et activités
Avec un excellent rapport qualité/prix, mSpy tient presque du logiciel d'espionnage tant ses fonctionnalités et sa discrétion sont poussées.
✅ Points forts
- Installation à distance sur iPhone/iPad
- Stable et performant
- Service client efficace
- Geofencing très pointu
❌ Points faibles
- Pas de gestion du temps d'écran
- Pas d'approche pédagogique
- Fonctionnalités limitées sans routage/jailbreak
- Assistance téléphonique en supplément
- Pas de compatibilité avec les systèmes d'exploitation sur ordinateur
Pourquoi choisir ce produit ?
mSpy se positionne comme un véritable service d'espionnage. Il est préconisé lorsque le dialogue est difficile avec les enfants et les ados, ou même quand on soupçonne un danger existant, tel que du cyberharcèlement, dont les jeunes ont parfois du mal à parler spontanément.
Fiche technique
- 🌍Origine : Grande-Bretagne 🇬🇧
- 💻Compatibilité : Android, iOS
- 🛑Blocage du téléphone à distance : Oui
- 🧭Géolocalisation : Oui
- 🚨Système d'alerte : Oui
- 🆓Offre gratuite : Non, mais démo sur le site
Notre avis
Pour bénéficier des options les plus avancées de mSpy, il est indispensable d'intervenir sur le téléphone maître, mais les fonctions disponibles de base sont suffisantes pour un usage classique. On peut reprocher à mSpy d'aller trop loin dans "l'espionnage", mais les parents ont leur libre arbitre pour paramétrer l'application de telle sorte qu'elle ne soit pas trop intrusive.
Xooloo - Outil ludique pour apprendre à utiliser le numérique
Xooloo est une solution de contrôle parental made in France, qui a une approche principalement pédagogique. Les plus jeunes disposent par exemple d'une application pour appréhender leur activité numérique sereinement.
✅ Points forts
- Approche pédagogique
- Interface intuitive
- Coaching pour les ados
- Tarif attractif
❌ Points faibles
- Nécessité d'installer 3 applications distinctes
- Support client quasi inexistant
Pourquoi choisir Xooloo ?
Xooloo est destiné aux parents qui privilégie l'accompagnement éducatif au simple blocage. Son approche unique encourage les enfants à gérer eux-mêmes leur temps d’écran, tout en permettant aux parents de suivre l’activité. L’application est simple à utiliser et propose une version gratuite avec les fonctions essentielles. C’est un bon choix pour les familles qui veulent responsabiliser leurs enfants et garder un œil sur leur vie numérique.
Fiche technique
- 🌍Origine : France 🇫🇷
- 💻Compatibilité : Android, iOS, Windows, macOS
- 🛑Blocage du téléphone à distance : Oui
- 🧭Géolocalisation : Oui
- 🚨Système d'alerte : Oui
- 🆓Offre gratuite : Oui, pendant 30 jours, sans carte de crédit
Notre avis
Xooloo est l’un des seuls systèmes de contrôle parental reconnu par le ministère de l’Éducation nationale. Si vous cherchez un outil intrusif axé sur le blocage, passez votre chemin : Xooloo mise tout sur la pédagogie, la confiance, l'accompagnement. Simple à utiliser, il propose une approche responsabilisante, pour les familles qui privilégient la communication avec leurs enfants, préados ou ados en phase d'autonomisation numérique. Point noir cependant (il en faut bien un !) : les 3 applis distinctes à installer.
Wondershare FamiSafe - Filtrage intelligent et suivi en temps réel
Wondershare FamiSafe est idéal pour monitorer simplement l'activité numérique des enfants en garde alternée, grâce à de multiples comptes parentaux.
✅ Points forts
- Interface ergonomique
- Bon rapport qualité-prix
- Plusieurs comptes parents
- Alerte SOS
- Large couverture mutiplateforme
- Supervision efficace des réseaux sociaux
❌ Points faibles
- Pas de surveillance SMS et appels
- Portail Web en anglais
- Pas d'appli enfant sur ordinateur
Pourquoi choisir Wondershare FamiSafe ?
WonderShare n'est pas trop intrusif, mais permet quand même de prendre le contrôle de l'appareil à distance quand il le faut. Il est facile à installer, en 3 étapes, parfait pour les personnes peu technophiles. Enfin, il est l'outil idéal pour les familles séparés puisque l'appli parents peut être installée sur plusieurs appareils, et tout cela à un tarif raisonnable.
Fiche technique
- 🌍Origine : Chine 🇨🇳
- 💻Compatibilité : Windows, macOS, Android, iOS, Chromebook, et Kindle Fire
- 🛑Blocage du téléphone à distance : non
- 🧭Géolocalisation : Oui
- 🚨Système d'alerte : Oui, y compris de type SOS
- 🆓Offre gratuite : Oui, pour seulement 1 appareil
Notre avis
FamiSafe propose un suivi clair, en particulier pour les parents séparés qui veulent surveiller l'activité numérique de leurs enfants sans se lancer dans des réglages complexes. La gestion des réseaux sociaux est particulièrement efficace, surtout pour TikTok (on n'en attend pas moins d'un éditeur chinois !). On peut regretter cependant que l'impasse soit faite sur le suivi des SMS et des appels.
Parentaler - Contrôle parental simple et rapide à configurer
Comme son concurrent précédent, Parentaler est particulièrement adapté pour les enfants qui sont en garde alterné, car l'appli parentale peut être installée sur plusieurs appareils.
✅ Points forts
- Installation possible pour les deux parents
- Multilingue
- Service client 7/7 et 24/24
❌ Points faibles
- Tarif un peu élevé
- Pas d'essai gratuit
- Pas d'interface sur ordinateur
Pourquoi choisir Parentaler ?
Depuis 2023, Parentaler est devenue une filiale de mSpy, dans une version qui semble moins intrusive. On peut noter toutefois la surveillance des échanges de messages, y compris sur les réseaux sociaux et y compris pour les pièces jointes et photos.
Fiche technique
- 🌍Origine : Grande-Bretagne 🇬🇧
- 💻Compatibilité : Android, iOS
- 🛑Blocage du téléphone à distance : non
- 🧭Géolocalisation : Oui
- 🚨Système d'alerte : Oui
- 🆓Offre gratuite : Non
Notre avis
Parentaler est orienté vers la surveillance discrète plus que l'accompagnement éducatif. Comme il reste moins intrusif que mSpy, du même éditeur, c'est un mal pour un bien. Malgré tout, c'est un outil qui privilégie la répression plutôt que la communication, pour les cas où l'utilisation d'Internet pose un vrai problème au sein du foyer.
Logiciel de contrôle parental : les réponses à toutes vos questions
Peut-on surveiller l'activité numérique de ses enfants tout en respectant leur vie privée ?
Si le contrôle parental est utilisé de façon encadrée et transparente, il peut respecter la vie privée de vos enfants. Prévenez-les de la mise en place de règles et faites-lui comprendre qu'il n'est pas question de l'espionner, mais de l'accompagner et de le protéger.
Une appli de contrôle parental, est-ce que c'est légal ?
Oui, il est légal d’installer un outil de contrôle parental sur le téléphone de son enfant mineur (pas sur celui d'un adulte sans son consentement), dans un objectif de protection. La loi autorise les parents à encadrer l’activité numérique de leurs enfants.
À partir de quel âge installer un contrôle parental ?
Dès que l'enfant commence à utiliser des écrans connectés, souvent autour de 6-8 ans. Certaines applis permettent de moduler les réglages selon l'âge de l'enfant, en allégeant progressivement les restrictions à l'adolescence.
Est-ce qu'une application de contrôle parental peut aussi bloquer les jeux ?
Oui, la plupart des systèmes de contrôle parental permettent de bloquer ou de limiter l’accès aux applications, y compris les jeux. Les règles peuvent être personnalisées selon des plages horaires par exemple.
Le contrôle parental ralentit-il le téléphone ?
Les meilleures applications, comme celles proposées ici, ont un impact limité sur les performances. Elles fonctionnent discrètement en arrière-plan sans ralentir l’appareil. Cependant, un contrôle mal optimisé ou trop intrusif peut occasionnellement affecter la batterie ou la fluidité, surtout sur le téléphone de votre enfant, et particulièrement s'il s'agit d'un modèle ancien.