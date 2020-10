La répression des fraudes pourrait bientôt bloquer des sites entravant la protection des consommateurs

« Faire cesser les pratiques délictuelles en ligne peut aujourd'hui se révéler long et, si des procédures judiciaires aboutissent à des condamnations, le dommage économique n'a pas été empêché. Ces nouveaux outils vont permettre aux autorités de contrôle d'être plus réactives et de faire rapidement cesser les fraudes et ainsi stopper la concurrence déloyale pour les commerçants honnêtes et réduire le préjudice financier pour les consommateurs », a réagi le ministre délégué auprès du ministre de l'Économie, des Finances et de la Relance en chargé des Petites et Moyennes entreprises, Alain Griset. La loi française actuellement en pleine navette parlementaire constitue déjà un solide point de départ.