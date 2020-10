Google France et les éditeurs de presse proches d'un accord sur le droit voisin

Google France et les éditeurs de presse sur le point ou presque de trouver un accord… voilà un retournement de situation qui devrait être sujet aux commentaires. La possibilité d'être doublement rémunérés par Google (on schématise un maximum) semble séduire les éditeurs. À se projeter un peu plus, on peut aussi imaginer quelles peuvent être les conséquences d'un tel « mariage ». Certains pensent que l'indépendance des médias, qui n'est peut-être pas toujours évidente selon qui possède quoi, pourrait être remise en cause. D'autres y voient une chance pour les médias de développer une nouvelle économie, peut-être basée sur le freemium (mi-payant, mi-gratuit). Un juste retour des choses en somme ? Peut-être ! Car après tout, sans les millions d'articles, brèves, interviews, tribunes, enquêtes, reportages ou dossiers des médias présents sur la toile, Google n'aurait peut-être pas eu le même succès, non ?