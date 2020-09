Droit voisin : des syndicats et l'AFP déposent plainte contre Google

Dans les faits, Google n'a pas refusé de négocier. « Google nous a proposé une extension des discussions, ce qu'on a refusé car celles-ci ont tourné en rond, et on a estimé qu'elles n'iraient pas plus loin s'il n'y avait pas un changement de méthode », a déclaré le patron de l'AFP, Fabrice Fries. De son côté, le SEPM n'envisage pas, qu'en raison de son activité et de son impact auprès des citoyens, Google puisse « durablement échapper à toute responsabilité et toute tentative de régulation par les États ».