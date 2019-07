Adoption de la loi sur le droit voisin : qu'est-ce que cela signifie pour la presse en ligne ?

Une rémunération juste et équitable de la part des plateformes comme Google Actualités

Le Parlement a définitivement adopté ce mardipour les éditeurs et les agences de presse, à 81 voix pour, et une voix contre. Ce texte permet de transposer une partie de la directive européenne sur le droit d'auteur, un texte voté fin mars par les députés européens après des mois de discussion et de controverses.permettra de rééquilibrer les rapports de force entre leset les, qui reprennent la plupart des articles publiés sur leurs propres plateformes, sans verser un seul centime de rémunération aux organes de presse.Google, Facebook ou encore Apple seront désormais dans l'obligation de, en fonction de leurs moyens humains et financiers, mais également deLa partie est pourtant loin d'être gagnée tant lesrechignent à s'acquitter d'une rémunération pour reprendre les articles publiés par les nombreux sites d'information.Les éditeurs doivent également s'organiser et s'accorder entre eux, comme l'explique Pierre Louette, P.-D.G. du groupeet chargé d'une mission spécifique sur les droits voisins au sein de l': «».Les sites internet sont également méfiants vis-à-vis de la mise en application du droit voisin et craignent que, au détriment des plus petits sites d'actualités pour lesquels Facebook ou Google ne s'embarrasseraient pas de multiples et fastidieuses négociations.», indique auxGiuseppe de Martino, président de l'Dans le pire des scénarios, ce texte pourrait signifier la valorisation de seulement plusieurs grands noms de la presse nationale etsur des plateformes populaires comme