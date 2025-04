Balrog74

Je vais sans doute attirer les foudres mais perso la seule chose que je retiens de tout ça c’est que les auteurs veulent leur part du gateau… comme toujours.

On parle de violation de propriété intellectuelle mais je trouve ça faux et hypocrite. On sait que sur des milliers de sites il y’a des extraits, des fan fictions, des millions de contenus liés au livre et ce en toute légalité, pas besoin d’accéder aux livres.

Je suis moi même musicien et j’ai enregistré et commercialisé des albums et personnellement je ne me sentirais pas « volé » si des modèles IA sonores avaient appris sur mes morceaux, au contraire j’en serais fier car cela voudrait dire que mon contenu pourrait aider les gens dans des demandes diverses. De la à dire que ça va me mettre en « faillite », faut pas abuser quand même.

Et quand on lis le fin mot de l’histoire tout ce qu’ils veulent comme par hasard… une part du gateau, bah voyons elle est belle la noblesse de l’écrivain. Je croyais qu’un écrivain voulait à la base raconter une histoire et la faire connaitre au plus grand nombre. On ne parle pas la de publier ouvertement l’intégralité de son livre, on parle d’apporter la connaissance du livre à une IA pour que plus tard quelqu’un puisse lui demander « au fait dans ce bouquin comment Tom rencontre Lea deja ? je ne m’en souviens plus », ou est le mal la dedans ?!

Alors oui certains vont dire « oui mais c’est une question de principe ! c’est une oeuvre, pour l’exploiter il faut payer ! ». A ca je répondrais… on est sur internet… d’ou vous pensez qu’internet à des « principes ». Faut arrêter de croire que c’est un monde tout rose et tout joli. On trouve tout sur internet c’est comme ça et puis c’est tout.