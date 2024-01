Meta avoue avoir entraîné son IA avec des livres... piratés !

Un ensemble assez varié de détenteurs de droits s'est donc rebiffé contre Meta, OpenAI et d'autres entreprises développant des modèles d'IA hors du cadre légal. Parmi ceux-ci, on peut trouver : des auteurs individuels, des maisons de disque, des artistes du domaine visuel et même le New York Times.

La majorité de ces poursuites comportent un volet lié au piratage et accusent ces sociétés d'user de contenus protégées sans proposer de compensation adéquate. Sous la pression d'un collectif danois anti-piratage, Rights Alliance, The Eye a supprimé Books3 lors de l'été 2023.