IA : Google pourrait bien se retrouver dans un procès contre le reste de l'humanité

Les intelligences artificielles sont au centre de l'attention depuis fin 2022. Si l'on a couvert en long et en large leurs capacités actuelles et futures, et les opportunités de transformation de la société qu'elles pourraient offrir, le tableau est loin d'être idyllique. Car les prédictions, même de la part des principaux concernés, dessinent également un futur sordide, voire apocalyptique, dans certains cas.