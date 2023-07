Llama 2 : la nouvelle révolution de l'IA générative annoncée par Meta et Microsoft

Meta et Microsoft font ressortir deux mots clés de leur initiative : la sécurité et la responsabilité. Des tests de sécurité ont été effectués sur les modèles, tant en interne qu'en externe, pour garantir leur robustesse. Et des mesures de transparence ont été mises en place pour expliquer les méthodes de développement et d'évaluation du modèle, mais aussi pour identifier les lacunes et les actions correctives prises.