Meta a une nouvelle idée pour essayer de vous faire plonger dans son métavers

Le vœu pieux de Meta avec l'ajout de quêtes est de rendre Horizon Worlds plus engageant et motiver les utilisateurs à revenir régulièrement dans son métavers. Jusqu'à présent, ce monde virtuel bien vide a en effet beaucoup de mal à retenir les foules.

Pour l'heure, les quêtes ne sont disponibles que pour les utilisateurs participant à la phase de test. Elles seront toutefois déployées à destination d'un plus large public et sur davantage de mondes et d'activités au fil du temps. Sachant que Meta aurait une vingtaine de nouvelles expériences dans les cartons, qui pourraient à leur tour accueillir des quêtes pour attirer le chaland (en espérant que cela ne donne pas de mauvaises idées à de grosses marques souhaitant mettre un pied dans Horizon Worlds).

La mise à jour v102 vient également apporter quelques correctifs pour rendre l'univers virtuel globalement plus stable. En tout cas plus stable pour les quelques dizaines de personnes qui enfilent encore leur casque Quest pour visiter ce métavers à l'intérêt pour le moins discutable.