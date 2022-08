Zuckerberg répond aux moqueurs après le lancement d'Horizon Worlds en France

On y voit ainsi un avatar de l'homme avec beaucoup plus de polygones et de détails, ainsi qu'un décor autrement plus détaillé que ce que nous avions pu voir jusque-là.

Mark Zuckerberg a également profité de cette publication sur les réseaux sociaux de Meta pour préciser « avoir pris conscience que la photo partagée plus tôt était assez basique et prise rapidement pour célébrer le lancement de Horizon Worlds ». Il indique par ailleurs que le metaverse de sa société « s'améliore rapidement » et que les graphismes d'Horizon Worlds sont capables d'offrir bien plus encore.

Selon ses dires, nous devrions en apprendre plus sur ce metaverse pour l'instant bien vide à l'occasion de la conférence Connect, dont la date est encore incertaine. À noter toutefois que celle de l'an dernier s'était tenue en octobre.