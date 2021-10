Facebook (le groupe) devient officiellement Meta

Toutes les applications et technologies du groupe, à savoir Facebook , Messenger , Instagram , WhatsApp et Oculus, sont désormais sous une marque commune qui ne reprend plus le nom de l'une d'elles, mais la dénomination Meta. "L'objectif de Meta sera de donner vie au métaverse et d'aider les gens à se connecter, à trouver des communautés et à développer des entreprises", prévient d'emblée l'entreprise américaine.