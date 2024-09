Llama se décline en plusieurs modèles de vision, le premier avec 11 milliards de paramètres et le second, avec 90 milliards de paramètres. Deux autres versions beaucoup plus légères ont été pensées, en collaboration avec ARM, pour tourner sur les smartphones. Elles revendiquent 1 milliard de paramètres et 3 milliards de paramètres. Ce type de technologie pourrait permettre, à terme, d'utiliser son smartphone en lui parlant directement.