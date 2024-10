« Nous allons déployer Meta AI dans 21 nouveaux pays à travers le monde, en commençant aujourd'hui par le Royaume-Uni, le Brésil et d'autres pays d'Amérique latine et d'Asie. Elle arrivera bientôt au Moyen-Orient pour la première fois », écrit la firme de Mark Zuckerberg dans un billet de blog. Dans ce contexte, l'IA va prendre en charge sept langues supplémentaires, dont l'arabe, l'indonésien, le thaïlandais et le vietnamien.