Une décision intéressante quand on sait que cet été, Meta avait dû justement renoncer à cette mesure sur le territoire de l'Union européenne. Le groupe de Mark Zuckerberg avait ainsi plié à la suite de nombreuses critiques et d'une plainte déposée par l'association spécialisée dans la défense de la vie privée, None of Your Business.

Le régulateur des données britanniques, l'Information Commissioner Office (ICO) a lui pris le contre-pied, puisqu'il a donné son autorisation à Meta. L'autorité en charge de la protection des données a justifié son choix en expliquant que Meta rendra plus facile à l'avenir la possibilité de refuser le partage de ses données.

Meta pourra-t-il utiliser cette première expérimentation comme preuve de sa bonne foi, pour que l'Europe soit plus tolérante à l'avenir ? Et faire en sorte que les pays du Vieux Continent, dont la France, valident finalement la récolte des données de leurs citoyens ?