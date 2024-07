L'UE n'en a pas fini avec Meta, qu'elle devrait frapper d'une amende pour abus de position dominante de Marketplace

Enfin, le 23 juillet 2024, l'UE accuse Meta de pratiques déloyales pour son modèle « pay or consent » sur Facebook et Instagram. Elle critique le manque de transparence, la pression exercée sur les utilisateurs et la conformité douteuse avec le Digital Markets Act.

La commissaire à la concurrence, Margrethe Vestager, ne lâche pas l'affaire. Elle a fait de la régulation des géants du numérique son cheval de bataille. Avec le DMA et le DSA (loi sur les services numériques), l'UE se dote d'outils pour mieux encadrer les pratiques des grandes plateformes. L'amende potentielle pour l'affaire Marketplace marquerait un tournant. Elle serait la première sanction antitrust infligée à Meta par l'UE. Mais au vu des nombreuses enquêtes en cours, elle pourrait bien ne pas être la dernière.