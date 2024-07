Bruxelles met le nez dans le système de recommandation d'Amazon

Les instances européennes requièrent d'Amazon des informations précises sur ses algorithmes et processus internes régissant ses systèmes de recommandation. Bruxelles cherche à appréhender la conformité de ces systèmes aux exigences de transparence édictées par le DSA. Cette démarche englobe une explicitation détaillée des paramètres d'entrée, des attributs, des signaux et des métadonnées mobilisés pour personnaliser les recommandations, ainsi que des options mises à la disposition des utilisateurs pour décliner le profilage. L'objectif de la Commission est de garantir aux usagers une compréhension limpide et un contrôle effectif sur l'utilisation de leurs données dans le cadre des recommandations de produits.

Cette initiative fait suite à des inquiétudes grandissantes quant à l'opacité des systèmes automatisés déployés par les géants du numérique. L'équité et la transparence sont désormais des impératifs pour les autorités européennes, soucieuses de consolider la confiance des consommateurs envers les services en ligne.