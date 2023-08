L'UE passe à l'offensive contre Google, Facebook, X (ex-Twitter) ou TikTok avec son DSA

Le DSA a été conçu pour empêcher les excès et les abus sur les plateformes en ligne les plus puissantes et mettre un terme à diverses pratiques comme le harcèlement en ligne, mais aussi les arnaques ou encore la publicité numérique.

L'Union européenne vise, dans un premier temps, les plateformes opérant en Europe et possédant chacune plus de 45 millions d'utilisateurs. Ce sont donc 19 entreprises aussi populaires et puissantes qui vont devoir se plier à ses nouvelles règles de régulation : Meta (Facebook, Instagram, WhatsApp), Google, Apple, Amazon, Booking ou encore Snapchat et TikTok.

Les plateformes en ligne ne sont pas tenues responsables des propos et des agissements de leurs utilisateurs. Le DSA ne change pas cet état de fait, mais les nombreuses sanctions prévues en cas de non-respect de ses obligations par une plateforme peut lui couter très cher, avec une amende équivalente à 6 % de son chiffre d'affaires mondial en cas d'infraction, soit plusieurs milliards de dollars pour ces grands groupes aux revenus stratosphériques.

En cas de récidive, les géants du Web risquent une interdiction pure et simple sur le territoire européen.