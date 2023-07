Pourquoi Amazon ne se sent vraiment pas visée par le DSA, le nouveau réglement européen

Qui l'aurait cru ? Alors que Thierry Breton parlait encore récemment de la possibilité de couper les réseaux sociaux ne répondant pas immédiatement aux directives de l'Union européenne, ce ne sont ni Meta ni même Twitter qui attaquent les premiers le DSA en justice. Au contraire, il s'agit d'Amazon qui, parmi les GAFAM, porte en premier l'affaire devant le Tribunal de l'UE, situé au Luxembourg. Il suit en cela Zalando, la grande plateforme de vente en ligne allemande, qui avait pris le même chemin il y a deux semaines.

L'attaque d'Amazon pourrait être plus dévastatrice. La firme créée par Jeff Bezos critique en effet son inclusion dans la liste des 19 très grandes plateformes en ligne, celles comptant plus de 45 millions d'utilisateurs. Ces dernières sont soumises aux exigences les plus sévères quant à la régulation du contenu, les audits externes et indépendants ainsi que sur le partage de données avec les autorités du Vieux Continent.