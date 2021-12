Future régulation des GAFAM en Europe : Google et d'autres demandent au gouvernement US d'intervenir

Pour la première fois, l'Union européenne est sur le point de se mettre d'accord sur une régulation globale et assez poussée des GAFAM et autres géants du numérique. Deux textes, le DMA (Digital Markets Act) et le DSA (Digital Services Act) , donneront les armes aux instances de l'UE pour respectivement lutter juridiquement contre les abus de position dominante avec le premier, et réglementer la modération des contenus publiées par les grandes plateformes avec le second. Ceci implique la menace d'amendes bien plus fortes encore que celles prévues par le RGPD, en cas de manquement(s). Alors forcément, certaines firmes ne voient pas cette régulation d'un bon œil et tentent, aux États-Unis, de faire intervenir leur gouvernement.