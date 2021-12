Le projet de régulation des géants du numérique avance : le Parlement européen donne son feu vert

Les grandes plateformes visées par le règlement sont celles qui œuvrent notamment en tant que réseaux sociaux, moteurs de recherche , systèmes d'exploitation , services d'intermédiation en ligne, services de publicité en ligne, opérateurs de Cloud ou encore services de partage de vidéos. On pense ici notamment à des entreprises comme Google (et sa galaxie de services), Apple, Meta (Facebook et toutes ses filiales), Amazon, TikTok , Twitter , Microsoft et autres.