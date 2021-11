Selon Google, la multiplication des régulations en Europe va créer un "Web de deuxième classe"

Il y a un an, Matt Brittin craignait que le DSA (Digital Services Act), le texte destiné à mieux encadrer les contenus des grandes plateformes, et le DMA (Digital Markets Act), visant à prévenir les abus de position dominante des géants du numérique, puissent nuire à l'innovation. Mais la pandémie est passée par-là, et à présent, le président de Google Europe affirme qu'il faut « avancer sur cette nouvelle régulation au plus vite » et aboutir à un résultat concluant dans les douze prochains mois, ce que souhaitent ardemment la France et Bruno Le Maire au passage.