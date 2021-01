Pratiques publicitaires : la Commission européenne poursuit son enquête contre Google

En décembre dernier, Google a fait l'objet d'une plainte antitrust déposée par le procureur général du Texas, Ken Paxton, par ailleurs très commentée. En marge de cette affaire, Google en a dit plus sur sa technologie publicitaire. L'entreprise explique par exemple limiter le partage des données personnelles et offrir un plus grand pouvoir aux utilisateurs sur la personnalisation des publicités.

Elle affirme également que le secteur des technologies publicitaires est bien plus complexe que l'on veut bien le croire. « Nous sommes en concurrence avec des noms connus comme Adobe, Amazon, AT&T, Comcast, Facebook, Oracle, Twitter et Verizon. » L'entreprise explique que Facebook est le plus gros vendeur d'annonces graphiques, et qu'Amazon a dépassé Google en décembre 2020 en tant que plateforme d'achat de publicités préférée des annonceurs.