Google : 165 sociétés et associations se réunissent pour accuser le géant d'abus de position dominante

Les plaignants expliquent que pour une requête donnée, Google mettrait injustement en avant ses propres services. Par ailleurs, la société ferait usage d'un encart dédié positionné en haut ou à droite des résultats : la OneBox.

Cette OneBox retourne des informations extraites de sites internet tiers pour afficher d'emblée des informations au sein de la page des résultats. Dans cette lettre, il est expliqué : « Avec ces fonctionnalité exclusives de Onebox, Google maintient de manière artificielle les utilisateurs au sein de son propre service et les empêche de se rendre sur des services compétitifs plus pertinents. »

L'Union européenne devrait passer une nouvelle loi baptisée Digital Markets Act. Une première proposition est attendue le 2 décembre. Elle sera soumise aux divers pays de l'Union européenne ainsi qu'au Parlement européen. En somme, elle n'entrera pas en vigueur avant au moins un an.

Chez Google, on explique : « Les gens veulent que Google leur retourne en toute confiance des résultats de recherche les plus pertinents et de haute qualité. » Pour la société, l'internaute n'est nullement contraint d'utiliser ses services, ceux de la concurrence étant également listés et complètement accessibles.