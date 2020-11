Condamné à verser 4,34 milliards d'amende à l'UE, Google fait payer ses concurrents

En juillet 2018, au terme de son enquête sur le secteur de la recherche en ligne, la Commission Européenne soulevait un abus de position dominante de la part de Google, plus particulièrement sur Android. Margrethe Vestager, Commissaire européenne à la Concurrence, annonçait alors une amende record de 4,34 milliards de dollars. Par la même occasion, la Commission Européenne demandait à ce que le géant californien mette en place des mesures pour donner davantage de visibilité à la concurrence.

Pour cause, par le passé, les constructeurs de smartphones souhaitant proposer les services de Google sur leur appareils devaient signer un accord un peu spécifique. Si le système Android est open source et gratuit, pour bénéficier d'une expérience clé-en-main Google obligeait en effet ces derniers à pré-installer une dizaine de ses applications et positionner un widget de recherche de manière très visible, de manière à ce que le moteur de recherche soit toujours activé par défaut. Android équipant au moins trois smartphones sur quatre, la situation d'abus de position dominante ne faisait guère débat.

Aujourd'hui, lorsque l'on configure un nouveau smartphone Android, le système propose de choisir le moteur de recherche que l'on souhaite utiliser. C'est le fameux « ballot screen ». Mais ce que les utilisateurs savent moins et ce que Lilo met en exergue, c'est la manière dont ce système fonctionne.