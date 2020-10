Pour Google, la plainte du gouvernement américain pour abus de position dominante est "biaisée"

On le sait, Android n'est pas exactement gratuit. La version « stock » de l'OS l'est peut-être, mais elle est dépourvue des services de Google. Pour se montrer compétitifs, les constructeurs de smartphones doivent ainsi payer Google pour pré-installer ses applications et les mettre en avant. Google explique que c'est précisément cet argent qui permet de rendre le système Android lui-même gratuit et de faire baisser le coût des smartphones auprès des consommateurs.

« Mais malgré ces accords, les opérateurs et les constructeurs pré-installent souvent des applications et des app stores compétitifs », est-il ainsi précisé sur le blog de Googlen citant en exemple le cas de Samsung, qui installe certaines applications de Microsoft.