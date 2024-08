On le sait, Apple reçoit des milliards de la part de Google. Plus exactement, ce sont près de 20 milliards de dollars par an qui sont versés pour que Google soit le moteur de recherche des iPhone, des MacBook et autres appareils produits par la firme de Cupertino.

Un contrat qui relèverait en fait de la pratique anticoncurrentielle, selon le jugement rendu en ce début de semaine par un juge fédéral américain. De quoi s'attendre à des poursuites ultérieures et mettre en difficulté Apple. En effet, cette somme représente le tiers (36%) des revenus publicitaires obtenus par Google à travers Safari, et 4 à 6% des profits annuels d'Apple, d'après un analyste interrogé par Reuters.