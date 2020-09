En France, Android proposera d'installer Bing par défaut

Selon les chiffres de Statcounter, en France, Bing ne disposerait sur mobile que d'une part de marché de 0,67 % derrière Ecosia (0,8 %) DuckDuckGo (1,22 %) et bien entendu Google à 96,04 %. Sur ordinateur, Bing est en seconde place avec 8,9 %.

Pour Microsoft, ces trois prochains mois pourraient donc être l'occasion de gagner quelques points sur le marché de la recherche mobile, d'autant que cette période (jusqu'au 31 décembre) inclut les fêtes de fin d'année et la perspective de voir de nombreux smartphones au pied du sapin.

En France, via ce ballot screen, Google proposera également de configurer les moteurs PrivacyWall et Info.com. Notons que cet écran est mis à jour tous les trimestres et fonctionne sur le principe des enchères. Dans d'autres pays, selon leur stratégie et leur part de marché locale, les acteurs de la recherche mettent le prix pour figurer sur cet écran d'installation. C'est par exemple le cas de GMX en Estonie ou en Grèce, DuckDuckGo en Bulgarie ou en Croatie ou encore du moteur Qwant au Luxembourg.