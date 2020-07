Google négocierait un accord avec Samsung pour remplacer Bixby par Assistant

Selon Bloomberg, Google souhaiterait aller plus loin et serait en train de négocier avec le constructeur sud-coréen un accord afin de placer ses services par défaut sur les smartphones Samsung à venir. On parle notamment d'une mise en avant pour le Google Play Store et d'un remplacement de Bixby par Google Assistant.

Interrogé sur le sujet, Samsung ne commente pas davantage mais indique que le groupe « travaille en étroite collaboration avec Google et d'autres partenaires pour offrir les meilleures expériences mobiles à nos utilisateurs ». Même son de cloche pour Google qui préfère vanter la liberté laissée aux constructeurs de proposer leurs propres services et applications.

Les discussions seraient toutefois bien avancées entre les deux acteurs. Si le montant reste un mystère, Bloomberg rappelle que Google paye des milliards de dollars chaque année à Apple pour être le moteur de recherche par défaut dans le navigateur Safari.

Si un tel accord se concrétise, il pourrait être à double tranchant pour Google. D'un côté l'entreprise renforcerait son offre de services mais cela pourrait constituer un argument supplémentaire en faveur des régulateurs. Ces derniers estiment que l'entreprise californienne abuse de sa position dominante sur le marché des smartphones pour imposer ses produits logiciels au détriment de ses concurrents.