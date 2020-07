La Galaxy Watch 3 dans une vidéo d'unboxing... avant même d'être dévoilée par Samsung

Rappelons que cette future smartwatch made in Samsung disposera d'un écran circulaire AMOLED de 1,2", sans oublier 1 Go de RAM, 8 Go de stockage, une certification IP68 et divers capteurs qui permettront de réaliser un électrocardiogramme ou encore de surveiller la pression sanguine.

Reste désormais à connaitre la date de disponibilité, ainsi que le prix, de cette nouvelle Samsung Galaxy Watch 3.