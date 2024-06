Galaxy Watch 7 et Watch Ultra : les prix et coloris en fuite

Si elle conserve le design de ses aînées, la Galaxy Watch 6 « standard » améliore largement la partie écran, nous procurant une immersion totale au sein de son interface One UI. Non contente d'être très polyvalente, cette belle montre connectée apporte aussi dans ses bagages de nombreux outils pour le suivi de la santé.

Malheureusement, son autonomie trop limitée risque d'en frustrer plus d'un… C'est bien là son principal défaut, en plus d'être incompatible avec iOS. Les sportifs les plus assidus pesteront aussi contre son manque de précision dans les relevés cardio et GPS.

C'est donc aux possesseurs de mobiles Samsung à qui nous recommandons en priorité l'achat de cette belle smartwatch, ainsi qu'à ceux qui veulent un outil hyper-polyvalent au poignet. En somme, c'est l'Apple Watch d'Android !