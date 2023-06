Galaxy Watch 6 : on connaît déjà le prix des futures montres connectées Samsung

L'autre révélation, c'est évidemment la montre plus haut de gamme Galaxy Watch 6 Classic, dont les prix sont un peu plus élevés (il vous faudra compter une moyenne une centaine d'euros en plus).

Galaxy Watch 6 Classic (43 millimètres) en couleur Noir et Argent version Bluetooth : 419,99 euros ;

Galaxy Watch 6 Classic (43 millimètres) en couleur Noir et Argent version 4G : 469,99 euros ;

Galaxy Watch 6 Classic (47 millimètres) en couleur Noir et Argent version Bluetooth : 449,99 euros ;

Galaxy Watch 6 Classic (47 millimètres) en couleur Noir et Argent version 4G : 499,99 euros.

Pour le moment, les caractéristiques techniques de ces montres connectées ne sont pas connues. Elles seront présentées lors du prochain événement Unpacked de Samsung qui aura lieu cet été. Celui-ci sera aussi l'occasion de découvrir les nouveaux téléphones pliants Galaxy Z Fold5 et Galaxy Z Flip5.