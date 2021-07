La Samsung Galaxy Watch 4 fuite de nouveau suite à une bourde d'Amazon Canada

Les Galaxy Watch 4 de 40 et 42 mm seraient dotées d'un écran de 1,19 pouce et d’une batterie de 247 mAh ; les versions 44 et 46 mm hériteraient quant à elles d’un écran de 1,36 pouce et d'une batterie de 361 mAh. Hormis les différences susmentionnées, les montres possèderont les mêmes capteurs, bénéficiant notamment d’un GPS intégré et du NFC. Par ailleurs, des versions compatibles LTE semblent également prévues par Samsung. Et concernant le système d’exploitation, les descriptifs indiquent bien « Google Wear OS ».