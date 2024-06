Galaxy Watch FE : du cristal de sapphire et une résistance à 1,5 m d'immersion pour la montre connectée abordable de Samsung

Pour sa FE, Samsung a choisi du cristal de saphir pour l'écran, assurant une durabilité accrue, réduisant considérablement les risques de rayures par rapport aux verres renforcés classiques. Outre le choix de ce matériau, elle bénéficie de la certification d'étanchéité IP68 et 5ATM, la rendant idéale pour se baigner. La FE sera donc imperméable à la poussière et pourra être immergée dans l'eau jusqu'à 1,5 mètre pendant 30 minutes.

Deux versions seront proposées : l'édition Bluetooth à 219 euros et la déclinaison 4G LTE à 269 euros. De quoi venir concurrencer sérieusement l'Apple Watch SE. Par souci d'économie, elle reprendra plusieurs éléments de la Galaxy Watch 4 : puce Exynos W920, batterie de 247 mAh, 16 Go d'espace de stockage, 1,5 Go de RAM et un écran OLED de 1,2 pouce.