Galaxy Ring : si vous possédez une montre connectée, vous n'aurez surement pas besoin de la bague connectée de Samsung

Alors, est-ce que la Galaxy Ring représente un bon investissement pour ceux qui possèdent déjà une montre connectée ?

Pour ceux qui cherchent principalement à suivre leur santé et leur bien-être, la Galaxy Ring est une solution compacte et discrète. C'est aussi une excellente alternative pour les amateurs de belles montres qui veulent allier santé connectée et horlogerie traditionnelle.

Cependant, si vous appréciez les fonctionnalités d'une montre connectée, telles que les notifications en temps réel, les applications, et le GPS, la Galaxy Ring pourrait ne pas répondre à vos besoins. En effet, la bague ne dispose pas d'écran ni de boutons, et son interaction se fera principalement via l'application Samsung Health​​.