Samsung : la Galaxy Ring fonctionnera avec n'importe quel smartphone Android

Samsung a bien fait les choses lors du lancement de sa Galaxy Ring. Car si certaines rumeurs évoquent la possibilité à l'avenir d'un abonnement payant pour pouvoir l'utiliser, pour le moment, elle est ne nécessite aucune souscription. Et en plus, il sera possible de la connecter à n'importe quel smartphone Android.

C'est ce qu'a découvert le youtuber M. Brandon Lee. Il suffit en effet de télécharger sur votre smartphone Android les application Galaxy Wearable et Samsung Health, puis de connecter la Galaxy Ring à votre téléphone, et vous pouvez commencer à la faire fonctionner !